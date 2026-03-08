Ahora

Responde al líder del PP

Joaquim Bosch aclara a Feijóo que "los derechos humanos no están por encima del derecho internacional"

El magistrado ha defendido que "nunca se pueden defender los derechos humanos con operaciones ilegales y contrarias al derecho internacional".

Joaquim Bosch

Nuria Roca ha señalado en La Roca que Feijóo aseguró esta semana que "antes del derecho internacional están los derechos humanos", algo que, tal y como ha indicado el magistrado Joaquim Bosch, no es cierto. "Los derechos humanos ni están por encima ni por debajo del derecho internacional. Los derechos humanos son derecho internacional", ha explicado.

De hecho, ha subrayado el juez, "la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es una de las grandes cumbres del derecho internacional". "Por tanto, nunca se pueden defender los derechos humanos con operaciones ilegales y contrarias al derecho internacional. No tiene sentido", ha expresado.

En este sentido, Bosch ha defendido que "no se puede decir que vas a proteger a personas asesinando niñas, bombardeando hospitales y matando a miles de personas". "Eso no tiene sentido, y los derechos humanos deben protegerse siempre desde el derecho internacional porque están exactamente en el mismo plano, no están ni por encima", ha concluido.

