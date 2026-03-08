Tania Sánchez, crítica con Mañueco: "Este señor no está respondiendo a todos los desafíos que tiene una tierra como la castellana"

La analista cree que en Castilla y León "mucha gente va a evaluar el Gobierno de Mañueco y su política pública y alguien va a evaluar también los incendios del verano".

Tania Sánchez ha hablado en La Roca sobre las elecciones de Castilla y León y ha señalado que "las encuestas son mejores para el PSOE y peores para Vox, de lo que venía siendo el ciclo de los últimos resultados de cómo se ha iniciado el ciclo". "Va a haber un cambio, una influencia", ha asegurado.

Así, la analista ha expresado que ella cree que en Castilla y León "mucha gente va a evaluar el Gobierno de Mañueco y alguien va a evaluar también los incendios del verano, y alguien va a evaluar la política pública de un señor que no está respondiendo a todos los desafíos que tiene una tierra como la castellana", algo que, ha dicho, "ya se venía reflejando en las encuestas".

En lo referente al PSOE, Tania Sánchez considera que "en contra de lo que ha pasado en las elecciones anteriores, no tiene un desgaste muy elevado". "Tiene unas expectativas razonables de sostener la posición, o incluso de mejorar levemente, mientras que Vox las tiene limitadas", ha concluido.

