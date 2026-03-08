Joaquim Bosch alerta sobre el "debilitamiento del derecho internacional": "Y lo hace más cuando Trump dice que va a hacer lo que le dé la gana"

El magistrado ha señalado que "las grandes superpotencias nunca han querido que haya un orden represivo internacional para perseguir vulneraciones" como la guerra en Irán. "Puede parecer extraño que haya un derecho que cuando se infringe no tenga castigo, pero es así", ha expresado.

El magistrado Joaquín Bosch ha hablado en La Roca sobre la guerra en Irán y ha señalado que "hay un amplio consenso en todos los ámbitos jurídicos en que un ataque como el de Estados Unidos en Irán o como el de Rusia en Ucrania son actuaciones que resultan contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, que establece que no se puede usar la fuerza para atentar contra la integridad territorial o la soberanía de otros países".

De hecho, ha subrayado el juez, "los organismos de Naciones Unidas ya lo han dicho en relación con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán". "Otra cosa es qué consecuencias puede tener, porque las grandes superpotencias nunca han querido que haya un orden represivo internacional para perseguir estas vulneraciones, y puede resultar extraño que haya un derecho que cuando se infringe no tenga castigo, pero el derecho internacional actualmente tiene esas insuficiencias", ha expresado Bosch

En este sentido, el magistrado ha afirmado que "el derecho internacional se está debilitando", a lo que ha añadido que "todavía se debilita más cuando los grandes líderes internacionales dicen que pasan por encima de él, como ha dicho ya Trump en varias ocasiones, que ha dicho que le da igual el derecho internacional, que va a hacer lo que le da la gana y que va a aplicar su voluntad". "Si los grandes dirigentes hacen esto, es normal que se deteriore lo positivo que puede tener siempre el derecho internacional", ha apuntado.

Además, el magistrado ha querido "subrayar una cuestión importante". "Ir a la guerra no es ir de excursión para pasarlo bien, ni tampoco es aquello de la épica caballeresca de las leyendas. La guerra es otra cosa. La guerra es destrucción, es muerte y es el sufrimiento de muchísimas personas, especialmente de los más vulnerables, como los menores", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que "más de 150 niñas han sido asesinadas en un ataque sobre su colegio".

"Que nadie piense que en la guerra no va a haber errores o no va a haber actuaciones intencionadas que se disfrazan de errores, porque una actuación bélica es eso. Y por eso el derecho internacional es tan restrictivo con las guerras, por todo el sufrimiento tremendo que comporta y las violaciones de derechos humanos que supone", ha concluido.

