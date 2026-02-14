Tripulantes de Renfe denuncian precariedad en sus puestos tras el accidente de Adamuz: "No hacemos prácticas ni simulacros in situ"

Tras el accidente ferroviario en Adamuz, el personal de Renfe denuncia falta de formación, medios e infraestructuras para emergencias. Tripulantes alertan que, con apenas cuatro personas por tren, en caso de siniestro los pasajeros quedarían desprotegidos y sin coordinación.

Tras el fatídico accidente ferroviario en Adamuz, el personal a bordo de Renfe, encargado de cientos de pasajeros, denuncia en La Roca la falta de medios, infraestructuras y formación.

El personal del tren, que ante una emergencia tiene que asistir a los pasajeros, reconoce que no sabe cómo actuar. "No, no hacemos prácticas ni simulacros in situ", reconoce Diana (nombre ficticio), tripulante del tren.

Para los pasajeros, el tripulante de cabina es una figura de referencia en caso de siniestro, pero no recibe el mismo reconocimiento por parte de Renfe. "Cuando quieren, somos personal de seguridad de la tripulación y, cuando no, somos simples camareros", denuncia.

Normalmente, en un viaje con 600 pasajeros, el personal embarcado apenas llega a cuatro personas: el maquinista, el interventor de Renfe y dos o tres más como equipo de tripulación, que en muchas ocasiones cumplen hasta 15 horas laborales moviéndose entre vagones, sirviendo e informando a los pasajeros.

"Si un interventor tiene que evacuar a 200 personas y bajar a revisar la vía, ¿quién atiende al pasaje? Ellos dicen que, en caso de que fallezca el interventor, los siguientes que nos tenemos que coordinar y comunicar con el maquinista somos nosotros. Y si fallecen los dos, yo tengo que coordinar. Pero, ¿cómo voy a coordinar si ni siquiera tengo teléfono directo?", explica Diana.

"Tampoco hacemos cursos periódicos de evacuación, montar rampas, ver cómo son las salidas de los túneles de emergencia", critica Carlo, otro nombre ficticio.

No es fácil hablar con ellos. Una conversación sobre su situación les puede costar el trabajo. Pero estos tripulantes de Renfe relatan a La Roca que quieren sacar a la luz lo que otros quieren esconder.

Desde la compañía les instan a no hablar o habrá consecuencias: "Desde la dirección se están valorando algunos casos a los que daremos respuesta disciplinaria. Dicho lo anterior, no me resisto a llamar la atención sobre lo que está provocando en determinados casos la desproporcionada exposición pública en medios", cita el documento al que tuvo acceso La Roca.

Asimismo, denuncian que no tienen walkies, guantes de protección ni comunicación directa con el centro de gestión de Renfe. En caso de siniestro, aseguran, están solos.

