Escolar, sobre la 'operación Rufián': "Detecto una ilusión en muchos votantes de izquierda que ven una esperanza"

El periodista Ignacio Escolar reflexiona sobre lo que está suponiendo la iniciativa de Gabriel Rufián de querer hacer un frente común de izquierdad, a la izquierda del PSOE, para las próximas elecciones generales. En el vídeo, los detalles.

La 'operación Rufián' de unir a la izquierda parece que está moviendo el avispero entre los partidos de todo el espectro a la izquierda del PSOE, pese a que hoy elDiario.es haya revelado que Rufián no quiere ser el líder de esa coalición, es decir, que no quiere ser la nueva Yolanda Díaz.

El periodista y director de este medio, Ignacio Escolar, detecta dos cosas tras este movimiento del de ERC: "Por un lado detecto una resistencia fuerte de todos los partidos, a los que esta idea no les acaba de convencer, pero detecto, por otro lado, una ilusión en muchos votantes de izquierda que ven sobre todo una esperanza en algo, en que pase algo que no sea esa profecía predestinada de que va a gobernar la derecha y la extrema derecha con 200 diputados".

"Esta ilusión ha ocurrido, y cuando esto pasa, asiente Escolar, "los partidos deberían escuchar un poquito". Porque, tal como sentencia Escolar, "detecto una cierta ilusión, y esto es muy complicado".

