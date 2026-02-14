Juan del Val, sobre el show de Bad Bunny en la Super Bowl: "La actuación sirvió para mover conciencias"

El espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl ha generado opiniones encontradas. Donald Trump lo calificó como "terrible", mientras que expertos y colaboradores como Juan del Val destacan que sirvió para visibilizar la situación de los migrantes en EEUU.

El espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl fue calificado por Donald Trump como "terrible". "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", llegó a decir el presidente de Estados Unidos.

Mientras tanto, otros consideran que el show del 'conejo malo' sirvió para remover conciencias sobre la situación que estaban viviendo los migrantes en el país.

"Creo que una canción no tiene la capacidad para cambiar el mundo", apunta Juan del Val desde La Roca y añade que la actuación de Bad Bunny "suma" para que la gente empiece a entender que Estados Unidos no es solo América.

"Si tenemos la expectativa de que una canción va a cambiar el mundo, evidentemente nos vamos a frustrar. Pero la actuación de Bad Bunny sí sirvió para mover conciencias", opina el escritor.

Asimismo, señala que la actuación del puertorriqueño genera un "sentimiento de orgullo y de crear seguridad en tu colectivo", algo que considera "muy importante" para los migrantes que están siendo acosados por el ICE.

