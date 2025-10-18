La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en Valladolid con Álex Gruszynski

Los detalles Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha dado el 'sí, quiero', con el economista Alex Gruszynski en una ceremonia íntima en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine (Valladolid), rodeada de su familia y numerosas estrellas de Hollywood.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha casado este sábado con el economista Alex Gruszynski en el hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII situado en Sardón de Duero (Valladolid). Al enlace asistieron unos 250 invitados, entre ellos numerosos rostros conocidos de Hollywood.

Acompañada por sus padres, Stella del Carmen, de 29 años, y Alex Gruszynski, vinculado a la industria cinematográfica y a quien conoce desde la infancia, se dieron el "sí, quiero" ante familiares y amigos. Entre los asistentes destacaron Don Johnson, primer marido de Melanie Griffith, y su hija Dakota Johnson. Según la revista ¡Hola!, también acudieron las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, así como Trudie Styler, esposa de Sting.

Tras la ceremonia, Antonio Banderas salió a saludar a los medios visiblemente emocionado. El actor destacó el ambiente "familiar y emotivo" de la boda y aseguró sentirse muy feliz por ver a su hija casarse. "Ha habido lagrimillas porque mi hija y mi yerno se conocen desde hace 25 años", comentó. Añadió que "no ha habido nervios, sino elegancia" y aprovechó para agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en la organización, así como el cariño recibido por los vecinos de la zona. Además, un vigilante de seguridad repartió comida a los medios de parte de los novios.

La boda, de carácter muy privado y con fuertes medidas de seguridad, generó una gran expectación desde primera hora de la mañana. Los invitados accedieron al recinto en coche, y el personal del hotel tenía prohibido usar teléfonos móviles. Por orden de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, se reforzó la vigilancia tanto dentro como en los accesos al complejo.

La familia Banderas-Griffith ocupó la mayoría de las treinta habitaciones del hotel, mientras que el resto de invitados se alojó en otros establecimientos de la zona, como el antiguo monasterio de Santa María de Valbuena, donde la víspera se celebró una preboda.

El enlace tuvo lugar en un entorno de ensueño: el complejo Abadía Retuerta LeDomaine, que combina el encanto de un antiguo monasterio premostratense del siglo XII con el lujo de un hotel exclusivo. La finca cuenta con hectáreas de viñedos, tratamientos termales, un restaurante con Estrella Michelin y un helipuerto, por donde accedieron algunos de los asistentes más destacados.

