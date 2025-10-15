Benjamín Prado: "Ayuso se pasa la vida de la fruta a la ETA y de la ETA a la fruta"

La Comunidad de Madrid va a llevar a 22 centros escolares, públicos y privados, un taller titulado: 'El pasado y el presente de ETA'. La comunidad educativa denuncia que en estos talleres se da información con tintes políticos.

"No sé hasta qué punto se pueden empezar unos talleres sostenidos sobre un bulo", señala Iñaki López. "Lo que no existen ahora es que ETA dejo de matar, de extorsionar de secuestrar y de asesinar", responde Juande Colmenero, "pero, es necesario recordar qué ha pasado en este país hace no mucho".

El debate, como señala Cristina Pardo, estaría si en la Comunidad de Madrid hay "un doble rasero" cuando no se permite que esté Gaza presente en los centros públicos "porque es politizar las aulas" y, en cambio, "sí llevar cursos sobre ETA".

Colmenero indica que "no son cosas comparables". Afra Blanco considera que "está muy bien intentar desviar el foco, pero es el siguiente: Isabel Díaz Ayuso tiene una doble vara de medir". "De ETA quiere hablar y quiere revivir a ETA, del franquismo y de la dictadura no, de ETA, sí de Gaza, no", añade.

"El problema de Ayuso es que se pasa la vida de la fruta a la ETA y de la ETA a la fruta, y no sale de ese círculo vicioso", afirma Benjamín Prado. El escritor indica que le diría a la presidenta madrileña "que está bastante más presente el franquismo en sus socios de Vox que ETA en el PNV".

