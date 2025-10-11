Andrea Levy (PP), sobre el caso de González Amador: "Es obvio que se intenta involucrar a Ayuso"

Levy ha reaccionado en laSexta Xplica a las declaraciones de la pareja de Ayuso en el Supremo, defendiendo que "lo que se ve es a un particular que tenía un problema con la Administración Tributaria".

La vicesecretaria de Estudios del Partido Popular, Andrea Levy, ha reaccionado en laSexta Xplica a las declaraciones que hizo Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el Supremo, y ha defendido que lo que se ve "es un particular que tenía un problema con la Administración Tributaria".

"Esto debería ser un caso que no hubiese trascendido a la opinión pública, pero cuando iban a llegar a un acuerdo y el acuerdo era inminente, como la mayoría de los particulares que llegan a un acuerdo con la Administración Tributaria, que siempre prefiere el acuerdo y el pago en lugar de empezar un procedimiento judicial, el caso se hace público", ha señalado la política, quien ha defendido que "es una obviedad que es un caso en el que se intenta involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

