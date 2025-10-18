Edu Galán, tajante con los influencers de ultraderecha: "Son el cubo de la basura de la ideología conservadora"

El último CIS revela que más del 17% de los jóvenes considera que la dictadura fue mejor que la democracia. En La Roca, Edu Galán analiza los resultados y alerta sobre la influencia de ciertos influencers de ultraderecha.

Cada vez son más los jóvenes que se sienten atraídos por discursos conservadores e incluso autoritarios. Según los datos publicados por el último CIS, más del 17% de los jóvenes asegura que la dictadura, que no vivieron, fue mejor que la democracia actual, con comentarios como "Mejor guerra que socialismo".

En La Roca, el escritor Edu Galán expresó su reacción ante los datos: "A mí que los jóvenes sean de derecha me da un poco de penica".

Sin embargo, Galán destacó que lo que realmente le preocupa es la influencia y el auge de ciertos influencers que difunden mensajes de ultraderecha en redes sociales.

"Lo que me da miedo es que veamos a estos influencers que no son de derechas, que es una idea política muy respetable, sino de ultraderecha; son el cubo de la basura de la ideología conservadora", opinó el escritor, alertando sobre el impacto de estos mensajes entre los jóvenes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.