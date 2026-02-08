Ana Martín, tajante con la defensa del PP en torno al alcalde de Móstoles: "A la víctima le metieron el miedo en el cuerpo"

El presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles hacia una exconcejala popular ha generado polémica. La denuncia fue cerrada por el PP sin investigar y, según Ana Martín, la víctima ha sido cuestionada y desprestigiada por el partido.

En los últimos días ha salido a la luz el presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles hacia una exconcejala popular. Desde el Partido Popular de Madrid tomaron la decisión, en su momento, de cerrar el expediente sin llegar a citar a la exedil.

Esta semana, varios dirigentes del PP, tanto a nivel nacional —como Alberto Núñez Feijóo— como autonómicos, incluyendo a Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pasaron a negar las acusaciones de la exconcejala a difundir un supuesto chantaje de ella hacia Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, que se desmintió pocas horas después.

"Cuando la mujer acudió a los órganos del partido, no solo minusvaloraron su denuncia, sino que le aconsejaron que diera un paso atrás y lo dejara estar porque se iba a meter en un problema. Le metieron el miedo en el cuerpo", critica Ana Martín desde La Roca.

Asimismo, señala que desde que se hizo público el caso, el PP ha "desprestigiado el testimonio de la víctima" y le han cuestionado por qué en su día no acudió a la justicia para denunciar lo ocurrido.

