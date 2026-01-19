Antonio Martín analiza la fractura del raíl por el que circulaban los trenes: "Una rotura de carril en una recta es complicada de entender"

El experto de la Unión Internacional de Ferrocarriles ha reflexionado acerca del dato aportado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que existe una rotura del carril de 200-300 metros.

Tras el trágico descarrilamiento ocurrido en Aldamuz (Córdoba) se empieza a especular sobre algunas hipótesis que ayuden a entender qué pudo ocurrir. Una de ellas es la de la rotura del raíl 23.117, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha confirmado a laSexta que hay entre 200 y 300 metros de fractura, pero la clave pasa por saber si se produjo antes o después del paso del tren de Iryo.

En este sentido, Antonio Martín Carillo, experto de la Unión Internacional de Ferrocarriles, ha apuntado que le "sorprende que una rotura de carril se produzca en una recta", puesto que estos hechos se suelen producir "donde hay fuerzas que son transversales hacia el propio carril." "El hecho de que haya una rotura de carril en una recta es complicada de entender. Vamos a dejarlo ahí", ha añadido.

"Desde luego, se tiene que investigar y hay que llegar hasta las últimas consecuencias de conocimiento de qué es lo que realmente ha ocurrido en este caso", ha concluido.

Con todo, las distintas autoridades competentes han señalado que no se puede descartar ninguna hipótesis. Asimismo, el mismo domingo de la tragedia el ministro Puente ya apuntó que era un accidente "tremendamente extraño" y este lunes ha descartado como causa probable el exceso de velocidad o un fallo humano. Igualmente, ha rechazado que las vibraciones del tren estén vinculadas con el descarrilamiento al tratarse de incidencias vinculadas al "confort".

