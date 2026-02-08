Lora del Río, salvada de mayores inundaciones gracias a un muro de contención de 37 metros: "Hubo pánico porque la gente pensó que colapsó"

Los detalles Todavía siguen las calles completamente inundadas, aunque las consecuencias podrían haber sido terribles si el muro hubiese colapsado y se hubiera metido el río en el pueblo.

Las intensas lluvias en el barrio El Calerín, en Lora del Río, han dejado las calles inundadas, con el agua alcanzando hasta medio metro de altura en algunas zonas. Juan, un afectado, muestra cómo su garaje sigue inundado, afectando sus herramientas de trabajo. En la casa de Juanma, el agua también ha causado daños significativos, generando pérdidas económicas. Un muro de contención de 37 metros ha protegido a Lora del Río de una inundación mayor, ya que el caudal del arroyo Churre y el río Guadalquivir ha mantenido en alerta a la localidad. El colapso de la red de saneamiento durante la tormenta provocó temor entre los residentes. Ahora, los esfuerzos se centran en reparar las bombas afectadas por las inundaciones, reflejando el trabajo pendiente tras el paso de la borrasca Marta.

Un día después de las intensas lluvias caídas en el barrio El Calerín, en Lora del Río, el agua sigue cubriendo gran parte de la pierna, con las calles completamente inundadas.

Juan, uno de los afectados, muestra hasta dónde le ha llegado el agua en su garaje: "Se ve la señal de medio metro o así y todavía está completamente inundada esa zona, que es donde tengo mis herramientas de trabajo", expresa

Si seguimos andando, llegamos a la casa de Juanma, donde el agua también llegó el agua, provocando inundaciones. El joven muestra el "destrozo" que hay en su casa, y lamenta las pérdidas económicas que ello supone.

Además, caminamos sobre el muro de contención que con 37 metros de cota ha salvado a Lora del Río de una gran inundación, porque aquí confluyen el arroyo Churre y el río Guadalquivir. Su caudal ha mantenido en vilo a esta localidad durante toda la semana y es que justo al otro lado de este muro se encuentra ya el pueblo de Lora del Río.

"Se dio la tormenta perfecta en la que 40 litros por metro cuadrado hicieron colapsar la red saneamiento. Fue un momento de pánico porque la ciudadanía llegó a pensar que el muro de defensa colapsó y se metió el río en todo el municipio", señala un trabajador de Protección Civil.

Ahora los trabajos se centran en "intentar arrancar estas bombas que se inundaron y han gripado". Por tanto, todavía queda mucho trabajo por delante tras las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por la borrasca Marta.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.