Benjamín Prado analiza los obstáculos que tiene el Gobierno para sacar adelante las medidas sociales

España elimina medidas sociales clave por primera vez desde la pandemia. De esta forma se permitirá desahuciar a inquilinos vulnerables de pequeños propietarios y se elimina el bono eléctrico. Benjamín Prado analiza en La Roca los obstáculos políticos que frenan estas medidas.

Adiós al escudo social en España. Por primera vez desde la pandemia de la Covid-19, se permitirá desahuciar a inquilinos vulnerables si sus caseros son pequeños propietarios. Además, también queda eliminado el bono eléctrico, con el cual las familias vulnerables podían hacer frente al coste del gas y la electricidad de sus hogares.

Esto se debe a que, en la votación del Congreso de los Diputados, el decreto ómnibus en el que estaban incluidas estas medidas, al igual que la revalorización de las pensiones, no salió adelante. Por eso, desde el Ejecutivo central han optado por llevar las diferentes medidas por separado, con el fin de conseguir la mayoría de los diputados.

"Como el Gobierno siga troceando, al final se va a cortar los dedos porque el cuchillo cada vez está más cerca", bromea Benjamín Prado desde el plató de La Roca. Asimismo, el colaborador comenta cuál es el problema del Ejecutivo para que no salgan adelante las medidas sociales en España.

"El Gobierno progresista, que se llama asimismo de tal manera, va lanzando medidas sociales. Algunas son indiscutibles, casi todas realmente, por eso no entiendo quién se va a oponer a parar desahucios de personas sin solución habitacional o quién se va a oponer al bono eléctrico. El problema es que en España hay una derecha que se opone a todo, y una parte de ella es Junts, que es uno de los socios y a la vez enemigos del Partido Socialista. Cuando fichas al bombero pirómano para apagar el fuego, te quemas", razona Benjamín Prado.

