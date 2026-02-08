Ferreras, sobre los posibles pactos en Aragón: "El PP puede ganar, pero la dependencia con Vox será mayor"

Este domingo se celebran en Aragón las primeras elecciones autonómicas de 2026. Antonio García Ferreras analiza en La Roca los posibles pactos tras el recuento y advierte que el PP podría depender de Vox para formar gobierno.

Este domingo tienen lugar en Aragón las primeras elecciones autonómicas de 2026. 'Al Rojo Vivo' ofrecerá en directo el análisis de los resultados de esta jornada electoral. Sin embargo, antes, Antonio García Ferreras conecta con La Roca para comentar los posibles pactos que puedan surgir tras el recuento final.

"Aragón es una comunidad autónoma donde nunca jamás nadie ha obtenido una mayoría absoluta y ha podido gobernar en solitario. Siempre ha necesitado pactos", recuerda Ferreras y añade que el motivo de estas elecciones se debe a que Jorge Azcón no pudo sacar adelante los presupuestos porque Vox no quiso apoyarlos.

El presentador apunta que es probable que los de Santiago Abascal aumenten sus diputados en las cortes aragonesas y que, por tanto, el PP se vea obligado a depender de Vox para formar gobierno.

"Tengo la sensación de que el PP puede ganar y aumentar su distancia con respecto al Partido Socialista, que es su principal rival. Pero quizás la dependencia de Vox va a ser mayor", reflexiona Ferreras.

