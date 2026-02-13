La ley de multirreincidencia endurece las penas por robos de menos de 400 euros: podrán ser castigados con cárcel

Los detalles La nueva ley contempla que robos como el de carteras, relojes o móviles, que hasta ahora eran penalizados solo con una sanción, ahora también puedan estar castigados con cárcel si se reincide.

La nueva ley de multirreincidencia pretende que robos como el de carteras, relojes o móviles, que hasta ahora eran penalizados solo con una sanción, puedan estar castigados con penas de cárcel si se reincide en ellos.

"Antes, la sustracción de un móvil podía suponer simplemente una multa", recuerda Imma Viudes, portavoz del sindicato SAP-FEPOL.

Sin embargo, ahora, los hurtos de menos de 400 euros, cuando se reincida tres veces, serán castigados con hasta tres años de cárcel.

Esta es una medida punitiva impulsada por Junts y respaldada por partidos de derecha. Además, esta vez también ha contado con el apoyo del PSOE, una ley que reclamaban alcaldes socialistas en Cataluña.

Cataluña es, de hecho, la comunidad autónoma con más hurtos. Más de 123.000 entre enero y septiembre de 2025, lo que supone más del doble que en la Comunidad Valenciana.

Se trata de delitos que comente, sobre todo, grupos organizados. "Todos tienen un rol determinado dentro de la organización criminal", explica la portavoz del sindicato SAP-FEPOL.

Algunos expertos piden desmentir mitos sobre los hurtos en nuestro país como que España "se está convirtiendo en un paraíso para los delincuentes que cometen hurtos", indica el magistrado Joaquim Bosch.

Lo cierto es que en el último año estos delitos han descendido incluso en los territorios más poblados y con mucho turismo, con algunas excepciones como Baleares. "Ha habido una reducción progresiva de las denuncias por hurto", destaca el magistrado.

Aunque para que se note más en la calle, los sindicatos policiales piden más agilidad en los procesos judiciales. "Necesitamos más jueces y juezas, necesitamos agilizar estos procesos", señala Imma Viudes.

