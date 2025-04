Julio Iglesias desmiente su retirada desde Bahamas: "Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida"

Julio Iglesias se ha puesto en contacto con la revista 'Hola' a través de una llamada para desmentir que esté mal de salud. El cantante niega que se retire de la vía pública: "Me han matado 1.000 veces, me han retirado unas 20.000 y me han enfermado otras tantas, a la gente le encanta hablar y a mí que hablen porque eso quiere decir que se acuerdan de mí". "Reunir a los músicos, ensayos, trabajar en las canciones... yo ahora mismo prefiero meterme en la piscina, hacer una vida sencilla y más tranquila en la que he aprendido a convivir con la sociedad", destaca el cantante.

"Tengo el privilegio en decidir en qué empleo mis fuerzas y, ahora mismo, no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión", afirma Julio Iglesias, que insiste en negar su retirada: "Estoy aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón, de retirada, nada". "Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida, eso no es retirarse, es seguir trabajando", explica.

Alfonso Arús recuerda que antiguamente Julio Iglesias afirmaba que on se vería sin vivir encima de un escenario, y, sin embargo, ahora "es feliz con esa soledad buscada": "Es un ejemplo para mucha gente de cómo bajarse del carro y seguir disfrutando de la vida con otros papeles".