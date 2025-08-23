Ahora

"220.000 productos destruidos al día": Greenpeace explica la dimensión de las devoluciones de Amazon

En 2022, Equipo de Investigación habló con Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, quien denunció que las devoluciones de Amazón eran "productos en buenas condiciones y que podían ser revendidos".

Para visualizar la magnitud de las devoluciones que se hacen en España, Equipo de Investigación se desplazó en 2022 hasta el centro logístico de Amazon localizado en San Fernando de Henares, en Madrid. Un recinto de 75.000 metros cuadrados donde el trasiego de camiones nunca descansa.

Los reporteros de Glòria Serra mostraron una grabación del interior de unas de las naves a Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, quien detalló la dimensión de la destrucción de productos devueltos de Amazon. "Es una media de 220.000 productos al día que son destruidos, productos que se encuentran en buenas condiciones y podrían ser revendidos otra vez", denunció la activista.

En cuanto a la cantidad de productos destruidos, Ojeda constató tener datos de Alemania donde apuntaba a que "el 30% de las devoluciones terminaban destruyéndose".

