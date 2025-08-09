La confesión de un transportista de Amazon a Equipo de Investigación: "Si me pillan diciendo esto..."

Equipo de Investigación logró entrevistar a un transportista de Amazon que reveló el gran número de devoluciones que podía llegar a llevar en día. Eso sí, sin saber su contenido "por política de la empresa".

Equipo de Investigación se desplazó en este reportaje de 2022 hasta el centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares, en Madrid, para indagar en el negocio de las devoluciones que se hacen en España.

En el local de 75.000 metros cuadrados el trasiego de camiones es incesante. Un tráfico que no cesa en las 24 horas del día. Los reporteros de Glòria Serra contactaron con un transportista para conocer con más detalle cómo es el 'modus operandi'.

El primer hombre con el que charló el programa aseguró ante las camarás "no ser conocedores del contenido que llevan en las mercancias por política de la empresa".

Otro transportista prefirió hablar a través de WhatApp para proteger su identidad: "Si Amazon me pilla diciendo esto, no me volvería a dejar entrar...", confesó en su mensaje, desvelando que podía llegar a llevar entre "300 o 400 cajas de devoluciones diarias". "Imagínate a nivel nacional", expresó el transportista, subrayando que "él no puede ver los productos que se devuelven".

