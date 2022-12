El móvil que Óscar lleva consigo demuestra que condujo su vehículo durante 30 minutos hasta una agencia de viajes tras la desaparición de Esther López. Así, abrió con puntualidad el negocio familiar en el que trabajaba desde hacía cinco años. A mediodía, Óscar salió de la agencia, y le envió un mensaje a su exmujer en el que le decía que tenía que ir a "descambiar un pantalón" a un centro comercial.

Sin embargo, su móvil registra el verdadero destino de Óscar: Traspinedo. Una hora después, tres cámaras de seguridad registraron un vehículo similar al de Oscar en un lavadero durante 17 minutos. Su teléfono móvil le situó en esta zona. Sin embargo, el hombre negó ante la jueza que lavase su vehículo. "Él niega haber lavado el coche, a pesar de que tenemos la certeza de que lo ha hecho, y de que su coche en el momento que se analiza por primera vez está limpísimo. No hay restos de nada, no hay ni un pelo natural ni artificial de la vestimenta de Esther o de su propio cabello. Si decides afirmar que no lo has lavado nunca, entonces no tiene explicación de por qué está tan limpio", señaló Guillermo Ruiz, abogado de la familia de Esther López, a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.