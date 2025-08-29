Trabajo infantil en los campos de café de Vietnam: "Quizás se divertían en las plantaciones, pero no están obligados a trabajar"

Las empresas que visitó Equipo de Investigación aseguran no usar mano de obra infantil. Sin embargo, una ONG que denuncia el trabajo infantil revela tras entrevistar a agricultores que un 14 % de los menores trabajan en el campo.

En las plantaciones de café de Vietnam, la pregunta incómoda se convierte en silencio. Cuando intentamos saber si en el campo trabajan niños, el traductor se niega a trasladar la cuestión. Tras varios minutos de presión, es un representante del Gobierno quien finalmente rompe la resistencia y formula la pregunta que nadie quiere responder.

"Estos terrenos pertenecen a una familia, y hay niños de 16 años que cuando tienen el día libre, trabajan aquí como actividad para estar junto a sus padres", reconoce el recolector, quien afirma que allí "no tienen otras actividades para hacer", y que para los menores "es como hacer deporte".

Además, visitamos una empresa, propiedad del Gobierno, que accede a mostrarnos cómo procesan el café. Allí, aseguran que no usan mano de obra infantil. Al decirles que hemos visto a niños alrededor de los campos de café en horario escolar, el empresario responde que "quizás se estaban divirtiendo con las plantaciones, pero no son obligados a hacer ningún tipo de actividad, ni a convertirse en trabajadores, ni a trabajar en los cultivos".

Cuando abandonamos la fábrica, aprovechamos para contrastar la información que nos han proporcionado. El propio Gobierno reconoce que hay más de un millón de niños trabajando en el sector agrícola.

Una de las organizaciones que denuncian el trabajo infantil accede a una entrevista. "Trabajamos en las zonas donde se cultiva el café de una empresa italiana y en la de la empresa Simexco. Hicimos un gran estudio y entrevistamos a todos los agricultores, y encontramos un 14% de trabajo infantil", lamenta.

