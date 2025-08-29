¿Qué hacer con el café que queda en la cafetera? Un experto advierte sobre un error habitual

En este vídeo, un experto en café revela cómo conservar correctamente un paquete una vez abierto y durante cuánto tiempo mantiene su calidad. Además, lanza una advertencia sobre un error muy común: qué no hacer nunca con el café que sobra en la cafetera.

Alejandro Mourinho, profesor del Fórum Cultural del Café y especialista en la materia, detalla cómo reconocer un buen café y qué errores conviene evitar. Según explica, la variedad arábica ofrece mayor calidad que la robusta y, a la hora de prepararlo, tiene clara su elección: la prensa francesa.

"Se ponen 30 gramos de café, se humedece y se espera 30 segundos para que libere los gases. Después, se añade agua hasta llegar a 510 mililitros y, finalmente, se baja el émbolo", describe.

El experto también aconseja cómo conservar el café una vez abierto el paquete: guardarlo en un lugar seco, fresco y sin contacto con el oxígeno, durante un máximo de un mes.

Por último, advierte sobre una práctica muy extendida en los hogares: recalentar el café que sobra en la cafetera. "Por Dios, no recalentemos el café", pide con énfasis Mourinho.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.