Niños en las plantaciones de café: "Para ellos es como hacer deporte, sueltan energía"

Viajamos a una plantación de café en Vietnam, donde un productor admite que niños ayudan en el campo. "Lo hacen para estar con sus padres; para ellos es como hacer deporte", asegura.

Un niño en un campo de café de Vietnam

Equipo de Investigación viaja hasta una pequeña plantación de café en Vietnam. Allí, un recolector revela que su salario apenas alcanza el equivalente a 200 euros al mes. La periodista intenta ir más allá y pregunta si en esos campos también trabajan menores. Pero el traductor corta en seco: "Eso está fuera de mi ámbito. Estoy aquí para traducir a los trabajadores y recolectores de café, así que solo responderé a preguntas relacionadas con el café", zanja.

Tras varios minutos de tira y afloja, es finalmente un representante del Gobierno quien accede a trasladar la incómoda cuestión. La respuesta del dueño de la plantación no deja indiferente: "Estos terrenos pertenecen a una familia, y hay niños de 16 años que, cuando tienen un día libre, vienen a trabajar aquí para estar con sus padres". Lo justifica asegurando que "no tienen otras actividades" y que para ellos "es como hacer deporte, porque liberan energía".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.

