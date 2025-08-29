Niños en las plantaciones de café: "Para ellos es como hacer deporte, sueltan energía"

Viajamos a una plantación de café en Vietnam, donde un productor admite que niños ayudan en el campo. "Lo hacen para estar con sus padres; para ellos es como hacer deporte", asegura.

Equipo de Investigación viaja hasta una pequeña plantación de café en Vietnam. Allí, un recolector revela que su salario apenas alcanza el equivalente a 200 euros al mes. La periodista intenta ir más allá y pregunta si en esos campos también trabajan menores. Pero el traductor corta en seco: "Eso está fuera de mi ámbito. Estoy aquí para traducir a los trabajadores y recolectores de café, así que solo responderé a preguntas relacionadas con el café", zanja.

Tras varios minutos de tira y afloja, es finalmente un representante del Gobierno quien accede a trasladar la incómoda cuestión. La respuesta del dueño de la plantación no deja indiferente: "Estos terrenos pertenecen a una familia, y hay niños de 16 años que, cuando tienen un día libre, vienen a trabajar aquí para estar con sus padres". Lo justifica asegurando que "no tienen otras actividades" y que para ellos "es como hacer deporte, porque liberan energía".

