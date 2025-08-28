¿Qué estamos bebiendo realmente cuando pedimos un cafe en un bar?: este es el descubrimiento de Equipo de Investigación junto a un experto

José Manuel Tenas, profesor de baristas y jurado en catas de café, nos guía para descubrir qué hay realmente en la taza que nos sirven en los bares. Tras varias catas, comprobamos que en muchos locales se mezcla el café natural con torrefacto.

En España, 280.000 locales de hostelería sirven cada día alrededor de 19 millones de tazas de café. Pero, ¿qué estamos bebiendo realmente cuando pedimos uno en el bar? Para descubrirlo, Equipo de Investigación recurre a José Manuel Tenas, profesor de baristas y jurado en catas. Su primer consejo es claro: "La mejor forma de comprobar la calidad es pedir un expreso. Si se le añade leche, el sabor del café se diluye demasiado".

La primera parada ofrece buenas noticias: un expreso de "muy buena calidad" por dos euros. Sin embargo, Tenas advierte que no es lo habitual. "Lamentablemente, el café que tomamos en España suele ser de bastante menor calidad", reconoce.

La siguiente visita confirma su diagnóstico. En otro bar, el experto describe un panorama preocupante: "Está mal tirado de la máquina, el punto de molienda no es correcto y probablemente ha salido demasiado rápido". El resultado, además, llega demasiado caliente. “La máquina tiene excesiva temperatura y, por supuesto, lleva torrefacto”, sentencia.

La conclusión es clara: en la mayoría de bares en España, el café que se sirve es una mezcla de natural con torrefacto, un tostado con azúcar que enmascara los defectos del grano, pero también empobrece su sabor.

