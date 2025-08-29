De aldea a resort de lujo: el proyecto frustrado del jeque en Peguera

Butti Bin Maktoum, jeque de la familia real dubaití, compró Peguera, una aldea a 130 kilómetros de Barcelona, con planes de convertirla en un resort de lujo exclusivo. Sin embargo, Equipo de Investigación descubrió que, sorprendentemente, el nombre del jeque no aparece por ninguna parte.

En pleno Pirineo catalán, a solo 130 kilómetros de Barcelona y a un paso de Francia y Andorra, se esconde Peguera, una aldea abandonada que en 2003 atrajo la mirada de un millonario dubaití. El jeque Butti Bin Maktoum la compró por tres millones y medio de euros con un plan ambicioso: transformar aquel enclave natural en un exclusivo resort de lujo, con más de 40 chalets, un hotel de 40 habitaciones y un gran aparcamiento a la entrada del poblado.

Pero el sueño se torció. Nueve años después, la Generalitat solo autorizaba la rehabilitación de 30 casas y la construcción de un hotel. Al revisar el registro de la propiedad, Equipo de Investigación descubre otro giro inesperado: el nombre del jeque no figura por ninguna parte. Quien aparece como propietario es una empresa administrada por el dueño del criadero de halcones donde él mismo había adquirido sus animales.

Harald Kuspert, administrador de esa empresa, ofrece la explicación: "En este país las cosas tardan tanto en decidirse que uno busca otras oportunidades". Y sentencia sobre el jeque: "Al final lo ha dejado por aburrimiento. Se desilusionó con el proyecto por el tiempo que se tardó".

