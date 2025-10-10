Equipo de Investigación accede al hotel donde habría sido asesinada Matilde en Lombok: "Nosotros nunca olimos nada..."

Abby, el ayudante de confianza de la gerente, nos guía por el interior del hotel donde la exazafata habría sido asesinada. En el bungalow todavía se ve el desorden que quedó en la habitación donde se alojaba Mati.

Equipo de Investigación consigue entrar al hotel de Lombok donde habría sido asesinada Matilde. Abby, el ayudante de confianza de la gerente, nos guía por su interior. Así, comprobamos de primera mano que hay maleza, que no están muy cuidados los jardines y que el complejo, en general, está bastante abandonado.

En el bungalow 107, donde Mati fue asesinada, todavía hay una línea policial instalada en la puerta, y en el interior de la habitación desorden. "Lo que la Policía afirma es que los asesinos entraron por la ventana lateral, y desde ahí accedieron al baño, donde todavía hay medicamentos, alguna botella vacía, toallas y bastante desorden", indica el reportero.

Al hablar con trabajadores del hotel, estos aseguran que no olieron nada, pese a que supuestamente el cuerpo de la mujer estuvo cuatro días en el cuarto de contadores.

Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.