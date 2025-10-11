La gerente del hotel donde fue asesinada Matilde rompe su silencio: "Creo que su familia piensa que yo soy la asesina"

Mala, la gerente del hotel donde fue asesinada Mati, habla por primera vez con un medio de comunicación. La mujer, quien ha sido señalada por amigas y el sobrino de la exazafata, asegura que ella también se quedó afectada por su muerte.

Mala, la gerente del hotel donde fue asesinada Matilde, rompe su silencio por primera vez ante Equipo de Investigación. "Este lugar ya es seguro; los asesinos han sido arrestados y hemos puesto cámaras nuevas de

seguridad. Yo he trabajado como contable aquí desde 2015 y nunca había ocurrido algo así. Justo ese día las cámaras fallaron; por eso no sabemos que pasó", afirma la mujer.

Así, Mala asegura que la última vez que vio a Mati, quien se sentía allí "como en casa", fue el "1 de julio". "Intenté ponerme en contacto con ella el 5 de julio, y al día siguiente me dijo que estaba en Laos y que no me asustara, que estaba bien", expresa la gerente, a lo que añade que no se le pasó por la cabeza que le hubiese podido ocurrir algo malo a la española.

"No olimos nada y teníamos actividad normal. Hubo un grupo durante tres días y nadie dijo que hubiera mal olor", señala, tras lo que expresa que en el hotel todos la querían mucho y que ella "está traumatizada" con lo que ha ocurrido. "Por eso todavía no estoy preparada para contar nada a los medios ni a su familia, porque tengo la sensación de que ellos piensan que yo soy la asesina", manifiesta.

Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.