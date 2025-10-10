Cronología del crimen de Matilde: "Los acusados la dejaron cuatro días en una sala y después movieron el cuerpo a la parte alta del hotel"

Equipo de Investigación consigue hablar en Lombok con un portavoz de la Policía, quien cuenta qué confesaron los dos acusados del crimen de Mati cuando fueron detenidos.

Equipo de Investigación se desplaza hasta una comisaría del suroeste de Lombok, donde consigue hablar con Amirudin, un portavoz de la Policía, quien relata la cronología del crimen de la exazafata, según los detenidos por el asesinato, quienes eran "un trabajador del hotel" donde se alojaba Mati y "un exempleado que había sido despedido".

"Preguntamos a los dos detenidos y descubrimos lo que había pasado. El día 2 fue cuando mataron a Matilde, y el asesinato ocurrió a las 4:00 horas", indica el portavoz, a lo que añade que "os asesinos dicen que entraron por la ventana, taparon su boca y después la golpearon en la zona de la cabeza". "Después, trasladaron el cuerpo a sala de mantenimiento, y la dejaron allí cuatro días", señala.

Para evitar ser descubiertos, según contaron los acusados, "movieron el cuerpo más tarde a la parte alta del hotel y, por último, los dos asesinos llevaron el cuerpo a la playa y lo enterraron como medio metro".

"De momento, solo hay dos asesinos. Creemos que no hay más personas implicados, pero no lo puedo confirmar porque está bajo investigación", concluye el portavoz de la Policía de Lombok.

