Un asesinato por 156 euros: Equipo de Investigación viaja a Lombok para revelar todas las incógnitas del crimen de Matilde

Los detalles El programa cuenta con importantes testimonios relacionados con el caso, como los de las amigas de Mati, su sobrino, el periodista que investigó en crimen en Lombok, un portavoz de la Policía y Mala, la gerente del hotel donde se alojaba la exazafata.

Matilde Muñoz, conocida como Mati, era una viajera incansable que a sus 72 años continuaba explorando el mundo. En junio de 2025, llegó a Lombok, Indonesia, donde se sentía en casa. Sin embargo, tras un altercado con sus tarjetas de crédito, Mati desapareció. Su familia y amigas, preocupadas por la falta de noticias, comenzaron a investigar y denunciaron su desaparición. El 5 de agosto se confirmó que Mati nunca salió de Indonesia. La policía detuvo a dos hombres que confesaron haberla asesinado. Los acusados, trabajadores del hotel, entraron a su habitación, la golpearon y enterraron su cuerpo cerca del hotel.

Matilde Muñoz, Mati para sus conocidos, vivía viajando 11 meses al año. En cada destino, Mati hacía una nueva familia, mujeres de distintos lugares unidas por su energía. A sus 72 años, seguía explorando el mundo con la mochila al hombro, ya que adoraba la vida nómada. Mati era el alma libre de una familia tradicional. Su padre era coronel de Marina y ella, la díscola y aventurera.

En junio de 2025, Mati llegó a Lombok, su refugio en Indonesia. Ese mismo día envió fotos del bungalow del hotel, donde tan a gusto se siente.

Carmen Palomares, con quien compartía viajes desde hacía más de 10 años, era su confidente, y siempre sabía sabía dónde estaba Mati. "En Malasia me ocurrió un altercado. Perdí una cartera donde llevaba las tarjetas de crédito y un pellizco de dinero indonesio. ¿Cómo? No lo sé, pero cancelé las tarjetas y ya he pedido las nuevas", le contó Matilde a su amiga en un audio, a lo que añadió: "Aquí en Indonesia me puedo apañar, porque envío a cualquier amigo y me lo da el metálico, así que todo tiene solución menos la muerte".

"Parece un presentimiento", expresa Carmen, quien recuerda que en ese momento su amiga "estaba mosqueada porque había perdido o le habían robado las tarjetas de crédito". "Estaba esperándolas, pero no sospechaba nada en absoluto", cuenta Carmen a Equipo de Investigación.

Además, el sobrino de Mati muestra el que creen que fue el último mensaje que mandó su tía antes de ser asesinada. Lo mandó el 29 de junio, y en él felicitaba un cumpleaños. "Le felicita el cumpleaños a mi padre, y unos días intento comunicarme con ella, pero fue imposible. Ahí ya empieza mi asombro, porque es rarísimo. Karuna siempre está con el teléfono en la mano, siempre contestando", relata el sobrino de la española asesinada en Lombok. Tras ese mensaje, ya solo hubo silencio por parte de Matilde.

En España, la angustia crecía cada día que pasa sin noticias de Mati. Las amigas de Mati se convirtieron en investigadoras y avisaron en redes sociales de su desaparición, pero no llegó ni una sola pista. Ante esta situación, Ana Jorba, amiga de Mati, decidió denunciar la desaparición de la exazafata ante los Mossos. Ese mismo día, desde Madrid, la familia también intentó contactar con ella, sin éxito, por lo que el 31 de julio, el sobrino de Mati denunció en comisaría, y la búsqueda ya era oficial.

Las amigas de Mati decidieron comprobar la versión de la gerente del hotel, que decía que la exazafata estaba en Laos. Sin embargo, el 5 de agosto llegó la confirmación definitiva de que el mensaje de Laos era falso y de que Mati nunca salió de Indonesia. Así, el entorno no se detuvo y enviaron medio centenar de mails a todas las autoridades.

En el momento de su desaparición, Mati tenía tres millones de rupias en metálico, lo que equivalen a 156 euros. Seis días después del hallazgo de sus pertenencias, la investigación dio un giro: la Policía detuvo a dos hombres que vendieron el móvil de Mati en un mercado de segunda mano, quienes confiesan el crimen. Los acusados enterraron su cuerpo a 500 metros del hotel.

Un portavoz de la Policía de Lombok indica a Equipo de Investigación que los acusados "eran trabajadores del hotel, uno de ellos un exempleado que fue despedido". "Los dos son casi 100% culpables. Preguntamos a los dos detenidos y descubrimos lo que había pasado", expresa, tras lo que relata que lo que dijeron es que el asesinato tuvo lugar "a las 4:00 horas", que "los asesinos dicen que entraron por la ventana, taparon su boca y después la golpearon en la zona de la cabeza".

"Después, trasladaron el cuerpo a sala de mantenimiento, y la dejaron allí cuatro días. Para evitar que los descubrieran, movieron el cuerpo más tarde a la parte alta del hotel y, por último, los dos asesinos llevaron el cuerpo a la playa y lo enterraron como medio metro", explica, tras lo que añade que no cree que haya más personas implicadas en el crimen.

