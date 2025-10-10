Un portavoz de la Policía de Lombok revela qué confesaron los dos acusados del asesinato de Matilde: "Taparon su boca y la golpearon"

Amirudin, un portavoz de la Policía, accede a hablar con Equipo de Investigación, y cuenta qué confesaron los dos acusados del crimen de Mati tras ser detenidos. "Para evitar que los descubrieran, movieron el cuerpo a la parte alta del hotel", indica.

La investigación del crimen de Matilde se centró en una comisaría del suroeste de Lombok, donde recibe a Equipo de Investigación Amirudin, un portavoz de la Policía. Los agentes que llevan el caso no están autorizados a hablar con los medios.

El portavoz indica que los acusados "eran trabajadores del hotel, uno de ellos un exempleado que fue despedido". "Los dos son casi 100% culpables. Preguntamos a los dos detenidos y descubrimos lo que había pasado", expresa, tras lo que relata que lo que dijeron es que el asesinato tuvo lugar "a las 4:00 horas", que "los asesinos dicen que entraron por la ventana, taparon su boca y después la golpearon en la zona de la cabeza".

"Después, trasladaron el cuerpo a sala de mantenimiento, y la dejaron allí cuatro días. Para evitar que los descubrieran, movieron el cuerpo más tarde a la parte alta del hotel y, por último, los dos asesinos llevaron el cuerpo a la playa y lo enterraron como medio metro", explica, tras lo que añade que no cree que haya más personas implicadas en el crimen.

