"Tengo la esquela del funeral de mi madre, los protagonistas de 'La bella y la bestia', la foto de mis hijas...". Son algunos de los tatuajes que luce en su cuerpo Lydia Reyes, tal y como mostró en Equipo de Investigación en un reportaje grabado en 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Lydia cuenta con más de 200 tatuajes en su cuerpo, si bien llegó a tener 270, lo que la hizo ostentar el título de la mujer más tatuada de Europa. No obstante, decidió borrar algunos de ellos y en el momento de la grabación del reportaje, en 2022, tenía el 85-90% de su cuerpo tatuado.

"Mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes son mi historia", aseguró Reyes, quien manifestó que la tinta "es adictiva". Reconoció que en alguna ocasión ha llegado a arrepentirse. "Me miré al espejo y yo misma me impacté. Veía fotos mías de antes y decía 'es que no soy yo, no me reconozco'", aseguró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.