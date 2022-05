Equipo de Investigación contacta con algunas de las presuntas víctimas de Rafael, un presunto estafador de vehículos de ocasión con antecedentes por homicidio imprudente, entre otras causas. Entre ellos hay personas a las que prometió venderles un coche que nunca llegó. Víctimas que han perdido entre 18.000 y 27.000 euros. En total, según la investigación, Rafael podría haber estafado más de medio millón de euros.

Jesús Cuesta es uno de los afectados. Su familia decidió comprarse un Mercedes Clase C con un coste de unos 42.000 euros pero, al enterarse de que iba a ser padre por tercera vez, puso un anuncio de su venta para comprarse uno más frande. "Le pongo un precio de 28.000 euros", ha indicado. A los dos días se pusieron en contacto con él desde un concesionario: "Me dicen que es un coche con mucha salida y que me van a pagar lo que pedía. No me regatean", ha indicado.

En el vídeo principal de esta noticia, el afectado muestra algunos de los mensajes que el presunto estafador le envió. En ellos le mostraba vídeos de coches de alta gama, y le promete que lo cuidarán bien. De hecho, le llegan a hacer un contrato.