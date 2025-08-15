Equipo de Investigación compara la calidad de una camiseta de fútbol falsa con la de una oficial: "No está justificado el precio"

En una investigación sobre el negocio de las falsificaciones, Equipo de Investigación analiza con un laboratorio textil las diferencias entre camisetas oficiales de fútbol y sus imitaciones. El resultado cuestiona si la gran diferencia de precio está realmente respaldada por la calidad.

En las últimas temporadas, Equipo de Investigación ha abordado el tema de las falsificaciones, centrándose en el lucrativo negocio de las camisetas de fútbol falsas.

A simple vista, las prendas parecen idénticas. Sin embargo, el laboratorio Eurofins Textile Spain, tras analizar ambas camisetas y someterlas a diez lavados, llegó a conclusiones reveladoras.

Nada más examinarlas, el director general de la empresa, Enrique Rivas, lo tuvo claro: "En la supuesta falsificación, se puede ver que empieza a saltar lo que es el estampado. En la camiseta oficial, el logo de la Champions, de la UEFA Foundation, se están empezando a despegar. En cambio, en la supuesta falsificación, no", explicó ante las cámaras del programa.

Mientras la camiseta oficial cuesta 135 euros, la supuesta falsificación se vende por 25 en plena calle. Para Rivas, la diferencia no se justifica por la calidad: "En cuanto a calidad no está justificado esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio".

