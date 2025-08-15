Eventos cancelados y mala gestión: así describe Impacto Espectáculos el trabajo de Daniel Cabrera como promotor

Equipo de Investigación destapa la relación entre el promotor Daniel Cabrera y la empresa Impacto Espectáculos, encargada de vender entradas para varios eventos cancelados. La compañía asegura que su forma de trabajar fue caótica y que les generó pérdidas económicas y de reputación.

En este vídeo, Equipo de Investigación recuerda cómo contactó con la empresa Impacto Espectáculos, responsable de la gestión y venta de entradas para eventos organizados por el promotor Daniel Cabrera y que finalmente fueron cancelados.

Con Cabrera como promotor, se suspendieron conciertos como el de David Bustamante en Mérida, la representación de Santi Rodríguez en Badajoz o la actuación de Blas Cantó en Sevilla.

Impacto Espectáculos vendía las entradas de estos eventos a través de la web impactoespectaculos.koobin.com. Según explican desde la empresa, Cabrera "cancelaba más eventos que otros promotores, y su forma de trabajar era caótica". "Perdimos tiempo y dinero con él", añaden.

Además, señalan que trabajar con el promotor afectó negativamente a la imagen de su marca y que también dejó de pagarles.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.