De un machete, a una dentadura o ácido sulfúrico: el impactante vídeo de lo que se compra por Internet

Equipo de Investigación compra tres productos a través de Internet. Entre ellos, un machete de 50 centímetros cuya venta está prohibida a menores de 18 años o un bote de acido sulfúrico: "En menos de tres días tenemos todos los paquetes".

Cualquier cosa se puede comprar con un simple 'clic'. 17 millones de españoles ya compran por Internet, y es que el comercio electrónico crece a una velocidad de vértigo como demostró Equipo de Investigación en este reportaje de una temporada pasada.

El 75% de los jóvenes compran por Internet, sobre todo en Amazon, cuyo catálogo parece infinito. Y es que se pueden encontrar todo tipo de productos, desde uranio o pistolas a dentaduras o prótesis.

El equipo compró tres productos a través de Internet: un machete de 50 centímetros cuya venta está prohibida a menores de 18 años, un bote de acido sulfúrico y unos lápices de 85 centímetros con envío gratuito. En menos de tres días el equipo recibe los tres paquetes, pero ¿dónde está la clave?

Franc Carreras, experto en comercio electrónico, analiza el exitoso modelo de negocio de Amazon en el vídeo principal de esta noticia.

