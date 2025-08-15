Equipo de Investigación habla con "el rey de la chatarra" sobre su negocio millonario: "Sacas dinero por todos los sitios"

El programa acompaña a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, para recorrer las enormes instalaciones que lo han convertido en el "rey de la chatarra". Un negocio millonario que mueve miles de piezas y atiende a miles de clientes cada día.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa recuerda el momento en el que Luis Migue Rodríguez, alías el "rey de la chatarra", muestra su imperio de Desguaces La Torre. Solo en 2016, último año en el que la empresa hizo públicas sus cuentas, facturó 26 millones de euros. Rodríguez recuerda que fundó el negocio “en una tierra que me dejó mi abuela”.

Con apenas 22 años, montó un pequeño desguace a las afueras de Madrid. Hoy, con el encarecimiento de los coches nuevos y los retrasos en las entregas, Desguaces La Torre recibe una media de 3.000 clientes al día.

"Aquí cogen, preguntan el precio, lo que vale. Le interesa un parachoque, un volante, lo que sea. Le hacen aquí la nota. Y con esto van a caja y paga y ya sale y se la lleva", explica al programa sobre el funcionamiento de su negocio.

Rodríguez asegura no saber con exactitud cuánto dinero genera su empresa, aunque destaca que "aquí hay 400 personas trabajando". Añade que la superficie de Desguaces La Torre alcanza el millón cien mil metros cuadrados y compara su negocio con un animal del que se aprovecha todo: "Es como un cochino, que sacas dinero por todos los sitios".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación

(*) Ya puedes disfrutar del programa completo en ATRESplayer.