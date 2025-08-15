"Saben que estamos juntos": el impactante momento en el que Equipo de Investigación descubre que Amazon "no tiene límites"

Gabriel Madruga, experto en marketing, analiza la web de Amazon y explica que para la compañía "la piedra angular es el cliente": "Quieren que el usuario esté permanentemente conectado a Amazon con todo tipo de ofertas".

Equipo de Investigación analizó en este reportaje de una temporada pasada, el auge del comercio electrónico, que aumentaba cada año un 20%. En concreto, Amazon afianza su liderazgo por toda España, ayudado por su web, que, en ese momento, era la sexta más visitada en España. Gabriel Madruga, experto en marketing, analizó la web de Amazon en el vídeo principal de esta noticia, donde destacó que para la compañía "la piedra angular es el cliente".

"Quieren que el usuario esté permanentemente conectado a Amazon con todo tipo de ofertas", señaló el experto, que analizó lo que le aparecía en la pantalla: "Vemos las aspiradoras más vendidas". Sin embargo, el experto en marketing confesaba que no había buscado ninguna, y preguntó al reportero de Equipo de Investigación si él lo había hecho:

"Sí, yo, ayer", confesó el reportero, que reflexionó: "O sea, ellos saben que estamos juntos". "Exactamente", explicó el experto. Y es que Amazon no tiene límite y sabe dónde están sus clientes a través de sus búsquedas.

