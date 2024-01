'Los Espartanos', un grupo negacionista del cambio climático, acude al cine para apoyar a un hombre clave de su 'causa', Miguel Rix, cuyo documental, 'Yerma 2030', se promociona en las redes sociales. Equipo de Investigación acude a un cine de Santander donde tiene lugar una de sus proyecciones, cuya entrada cuesta 16 euros.

En el vídeo sobre estas líneas, los reporteros del programa consiguen hablar con algunos espectadores, que aseguran que el cambio climático "es un cuento como una catedral y una manipulación".

El propio Rix responde a las preguntas del programa, afirmando que "no hay cambio climático" y que "a día de hoy se está aprovechando ese famoso cambio climático para controlar a la población, para reducir libertades". Sobre la Agenda 2030 y la energía verde, comenta que consiste "en destruir nuestro país". "No es de ahora, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo van a contar los medios de comunicación", sentencia.