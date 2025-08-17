Los vecinos de Villalba del Rey cargan contra el consistorio local por gastar 48.000 euros de las arcas en un concierto de Camela

En varias localidades españolas, la contratación de artistas para fiestas populares ha generado polémica por los altos costes. Vecinos y autoridades discrepan sobre si estas actuaciones son una inversión para atraer público o un gasto injustificado para las arcas municipales.

Siempre se ha sabido que los conciertos en ferias y fiestas populares son una de las principales fuentes de ingresos para algunos artistas musicales. Sin embargo, en ocasiones, las decisiones tomadas por las administraciones públicas han sido objeto de críticas.

Es el caso de Puertollano, donde su alcalde suspendió un concierto de Manuel Carrasco, programado por el anterior equipo de gobierno, al no poder afrontar los 205.000 euros que costaba la actuación.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vigo llegó a pagar 930.000 euros a David Guetta, convirtiendo esa actuación en la más cara de la historia de las fiestas de la ciudad.

Mientras tanto, en Villalba del Rey, un pueblo de Cuenca con apenas 500 habitantes, el consistorio desembolsó 48.000 euros por un concierto de Camela, una decisión que no gustó aparte de sus vecinos.

"Tenemos otras actividades mucho más necesarias que un concierto en un pueblo de 450 habitantes. Gastarnos 50.000 o 60.000 euros cuando no tenemos la banda ancha todavía, fibra, no tenemos comunicaciones ningunas...", denuncia un vecino.

