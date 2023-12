Tras una operación policial y de la Guardia Civil en Puerto Serrano (Cádiz), ocho coches de alta gama de los integrantes del conocido como clan de 'Los Piños' fueron incautados por las fuerzas de seguridad. Los agentes mostraron ante las cámaras algunos de los aspectos más llamativos de los lujos de los que disponían, como asientos de cuero rojo. Entre ellos había modelos de alta gama, como un Mercedes o un Porsche Panamera, el vehículo que ocupa a los periodistas de Equipo de Investigación en este fragmento del reportaje estrenado en 2022.

"Tiene 480 CV de potencia y alcanza los 300 km por ahora", explicaba Gloria Serra. Pero ninguno de los vehículos suele estar al nombre de los investigados, informa la policía. "Utilizan testaferros".

Carmen Ramos, la tía de Francisco Javier Ramos, más conocido como 'El Patrón', y hermana de 'El Piño', era la propietaria legal de este automóvil, pero ella no tenía siquiera carné de conducir, como acabó reconociendo a un redactor del programa, que no comprendía el por qué de esta operación.

Ella relataba que podía permitírselo porque tenía tres pagas y su marido cobraba unos 500 euros al mes. Además, esgrimía otro argumento: "Me lo dejaron barato, me gustó y me lo compré", aseguraba cuando le dijeron que ese coche cuesta más de 100.000 euros. "¿Se lo compró usted de verdad o se lo compró otra persona y lo puso a su nombre?", le pregunta el reportero. "No", respondía ella tajantemente.

Aunque no pudiera conducirlo, siempre podía tener un chófer, defendía. Al final de la conversación, su versión cambió. "Mi sobrino me lo pidió para la niña y yo, como soy su tía, pues se lo di. Hicieron el trato mis hermanos, no lo hice yo". Cuando le preguntaron acerca de la pertenencia de su hermano y su cuñada a una organización de blanqueo de capitales echó balones fuera. "Ahí no entro yo".