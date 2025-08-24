Equipo de Investigación encuentra uno de los primeres hoteles de Booking: "Son demasiado grandes, los necesitas"

En 2024, Equipo de Investigación visitó el séptimo hotel que se unió a Booking, fundado en la ciudad de Ámsterdam. Desde entonces, al menos un 60% de sus reservan se realizan gracias a la plataforma.

La plataforma de reservas Booking emprendía en Ámsterdam en 1996 un camino sin precedentes. Tanto es así que se ha convertido en una de las mayores empresas de viajes del mundo.

Equipo de Investigación visitaba en 2024 el séptimo hotel que se unió a Booking. En un principio los que idearon este plan se personaban en cada hotel explicando su idea y recomendándoles que se unieran a ella, aunque muchos de ellos se negaron.

Cuando los hoteles se hicieron eco de este sistema y sabiendo que ofrecían una comisión del 7% a diferencia del 25% que se llevaban las agencias, firmaron su contrato.

"Nosotros fuimos los séptimos", cuenta el recepcionista de un hotel visitado por Equipo de Investigación. "Yo no había nacido", revela, "pero el director está muy orgulloso en ser uno de los primeros en trabajar con Booking".

Asimismo, asegura que en la actualidad "son demasiado grandes, los necesitas" ya que "entre el 60 y el 70%" de las reservas del lugar entran a través de esta plataforma. En menos de un año fueron reservadas hasta 5.000 noches.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa 'Equipo de Investigación: Booking' en atresplayer.com.