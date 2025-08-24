Ahora

La propietaria de un piso turístico ilegal en Barcelona abre sus puertas a Equipo de Investigación: "No he recibido ningún aviso ni inspección"

Hace más de una década que el alquiler de pisos turísticos aparecía en Barcelona, en su mayoría, ilegales. Una casera abría las puertas de su apartamento a Equipo de Investigación en 2014 y reconocía abiertamente que no tenía licencia.

Como podía comprobar Equipo de Investigación en este reportaje de 2014, en Barcelona había concedidas menos de 10.000 licencias de apartamentos turísticos legales. Sin embargo, al buscar ofertas en el portal web que usaban las turistas, aparecían 14.000 resultados. La cuentas son sencillas: al menos, 4.000 eran ilegales.

La propietaria de uno de estos inmuebles abría las puertas de su apartamento a las cámaras del programa. "Lo hago por motivos económicos, puros y duros", reconocía la señora sin tapujos. Al mes, hace ya 11 años, podía llegar a percibir unos 450 euros, aseguraba. "No me voy a hacer rica ni millonaria", destacaba.

"No tenemos licencia", confesaba sin reparo. Sin embargo, no había recibido ninguna inspección ni aviso de las autoridades.

"¿Cómo es posible que una web anuncie pisos que se alquilan al margen de la ley?", se preguntaba Glòria Serra.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

