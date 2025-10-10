El sobrino de Matilde señala a Mala, la gerente del hotel donde se alojaba su tía: "Tiene que explicar por qué se ingresó su dinero"

Ignacio Villariño cuenta a Equipo de Investigación cómo empezó a pensar que algo malo le podía haber ocurrido a su tía en Lombok, y qué le hizo sospechar de la gerente del hotel donde se alojaba.

Ignacio Villariño, sobrino de Mati, comenzó a sospechar de que algo le podía haber ocurrido a su tía cuando le mandó un mensaje contándole que su padre estaba ingresado en el hospital y ella no contestó. Cuando comenzaron a plantearse la posibilidad de buscar un detective, apareció el periodista Joaquín Campos, quien se trasladó a la isla de Lombok para descubrir qué le había pasado a la exazafata. "Fue nuestros ojos y quien nos ayudó con la investigación", destaca Villariño.

Por su parte, Campos consiguió entrar en la habitación de hotel donde se estaba quedando Mati, y encontró un pendiente en la cama, aunque la Policía no lo aceptó como prueba. "Eso me asusta y ahí ya vimos claramente que podía ser un acto violento", expresa.

"Para mí, otro de los asuntos clave es que el día que aparecen los efectos personales de Mati, la Policía llega y vemos cómo están en una habitación, les preguntamos que qué hacen ahí y nos dicen que es la de Mati, y yo les dije que no era esa, que la de Mati era el bungalow 107. Ahí el policía se sorprendió, yo le pregunté que quién le había dicho que era esa habitación y me dijo que Mala", subraya el periodista, quien se pregunta: "¿Cómo te va a decir la persona que lleva el control del hotel que ese es el cuarto de Mati cuando era el 107?".

Así, Joaquín Campos considera que la gerente del hotel ha "mentido a la Policía, a los periodistas y a la familia, con diferentes versiones". Por su parte, Ignacio Villariño defiende que Mala "tiene que explicar por qué el dinero" de su tía "fue ingresado a ella y no a las arcas del hotel, cuando ella siempre paga en efectivo".

