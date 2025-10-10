Los motivos que llevaron al entorno de Matilde a sospechar de la gerente del hotel donde se alojaba: "Los mensajes tenían los mismos errores"

Las amigas Mati destacan que la exazafata "era meticulosa con la escritura", por lo que empezaron a sospechar cuando recibieron mensajes con errores ortográficos similares a los que tenía la gerente del hotel donde se alojaba.

El 10 de julio, Ana Jorba, amiga de Mati, escribió a un mensaje a Mala, la gerente del hotel donde se alojaba, al ver que la exazafata no respondía a sus mensajes. "Me dijo: 'Hello, Ana, Matilde en Laos', y me manda el pantallazo, que supuestamente Matilde le ha escrito, diciendo: 'Estoy en Laos, me fui 'in a hurry', y estaré dos semanas fuera'", recuerda, tras lo que destaca que Matilde "era meticulosa con la escritura", y que "ese mensaje es de un estudiante de primero de inglés".

En la misma línea, Aarti Fernández, otra amiga de la exazafata, señala que a ella le escribió "I can come back 2week". "Ahí es donde surge el problema, porque Mati no hubiera escrito '2week'; esa es una expresión que utiliza más la gente joven cuando está abreviando las palabras en inglés, pero una persona de cierta edad no te abrevia las palabras de esa manera", subraya Aarti, a lo que añade que Mala "contesta con ese '2 week'".

"No nos lo creímos, queríamos creérnoslo, pero es que pensamos que era raro que le dijera a ella que se iba y a nosotros no, y era raro que no lo hubiera comunicado por Facebook", manifiesta.

En redes sociales localizamos el perfil de Mala, la gerente del hotel donde se aloja Mati. Mientras la familia y las amigas buscaban a Mati, ella sube vídeos en TikTok. Se graba en la recepción de otro hotel, sonríe a cámara y hace playback.

