"Lleva hachís en los calzoncillos": así patrulla la policía de Salou en pleno verano

El contexto 'MVT en Acción' patrulla con la Policía Local de Salou, una ciudad que multiplica por siete su población en verano y que, por consiguiente, hace que los delitos aumenten.

Salou multiplica por siete su población en verano, y con ello, los delitos también se disparan. 'MVT en Acción' acompaña a la Policía Local de la ciudad, cuyo objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y prevenir comportamientos incívicos.

Los principales delitos que los agentes detectan al caer la tarde son consumo de alcohol en la vía pública, tenencia de drogas o consumo. Durante nuestro patrullaje, vemos a conductores sin carnet, coches sobre los que pesan embargo, controles de droga y alcohol con varios positivos, un accidente de tráfico y mucha venta ambulante.

Una de las imágenes que captan nuestras cámaras es la de agentes cacheando a un joven que llevaba "una piedra de hachís" en su ropa interior, pero también se sanciona a conductores con la ITV caducada o se desmantelan puestos de venta ambulante irregulares.

