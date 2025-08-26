Jennifer Lawrence, ganadora de un Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián

Jennifer Lawrence en la 96ª edición de los Premios óscar en Dolby Theatre el 10 de marzo de 2024 en Hollywood, California

Los detalles La cara de 'Los Juegos del Hambre' recibirá su primer premio en España el próximo 26 de septiembre en San Sebastián. Posteriormente, se proyectará su última película, 'Die My Love', en la que también ha participado como productora.

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los Premios Donostia en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre. La intérprete, ganadora de un Óscar a la mejor actriz en 2012 con la película 'Silver Linings Playbook', recibirá, ahora, su primer galardón español en la gala que tendrá lugar el 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal. Este es el segundo Premio Donostia que se ha anunciado, por el momento, para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García.

Después de recoger el premio, se proyectará su último trabajo, 'Die My Love', que ha marcado un antes y un después en su carrera profesional, puesto que ha participado como productora y actriz. La película, dirigida por Lynne Ramsay, se entrenó a nivel mundial en el Festival de Cannes y la protagonizan también Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

Sobre ella

Jennifer Lawrence es una actriz y productora que ha protagonizado películas como Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), que le otorgó el Oscar a la mejor actriz en 2012, o American Hustle (La gran estafa americana), Don't Look Up (No mires arriba), Joy y la mítica trilogía de The Hunger Games (Los juegos del hambre). En 2018, Lawrence amplió su faceta artística al sumir un rol detrás de cámaras y cofundar la productora Excellent Cadaver. Junto con Justine Ciarrocchi, su socia, Lawrence ha desarrollado una considerable lista de proyectos con muy buena acogida.