Milei sale en defensa de su hermana Karina, acusada de recibir sobornos a cambio de contratos a farmacéuticas

El contexto Unos audios filtrados a la prensa sitúan a la secretaria general de la presidencia de Milei en medio del escándalo, mientras que el presidente de Argentina señala al kirchnerismo, al que acusa de "sembrar el caos".

Javier Milei ha salido en defensa de su hermana Karina en el último acto de su partido (La Libertad Avanza) tras el escándalo que ha salpicado a su secretaria general de la presidencia, con la filtración de unos audios que la vinculan a un caso de corrupción.

En ellos se escucha a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad y persona de la máxima confianza de Milei, reconociendo que la hermana del presidente recibía sobornos en la compra de medicamentos. "Yo creo que le debe llegar un 3 a Karina porque, seguramente, le digan, de ese 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria. 1% para mí", afirmaba.

Es más, revelaba que los laboratorios debían pagar mordidas si querían garantizarse contratos con el Estado. Javier Milei quedaría fuera de la trama: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores".

Spagnuolo también se cubrió las espaldas ante el presidente al decir que tenía "todos los WhatsApp de Karina" guardados, algo que no le ha salvado de su cese fulminante. Milei niega el escándalo y acusa a la oposición de estar detrás de la filtración de los audios. "Justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar inestabilidad", ha criticado.

Queda por ver si este terremoto político pasa factura a Milei en octubre, cuando se celebren las elecciones legislativas.