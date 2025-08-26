Muere Manuel de la Calva, uno de los miembros del Dúo Dinámico, a los 88 años

Los detalles Así lo ha confirmado su eterno compañero, Ramón Arcusa: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", lamenta en X.

Manuel de la Calva, la mitad del mítico grupo Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años, en el Hospital Anderson de Madrid. Así lo ha confirmado su eterno compañero de grupo, Ramón Arcusa.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", ha confesado en X, en la propia cuenta del grupo del mítico 'Resistiré'.

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

Manuel de la Calva, Manolo para los amigos, triunfó con el Dúo Dinámico, formado junto a Ramón, en 1958, y es considerado como uno de los pioneros y más influyentes del pop español en la década de los 60. Entre sus éxitos destacan 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Amor de verano' y sobre todo el famoso 'Resistiré', un himno para muchos de lucha y resistencia, que se canta, casi siempre, a pleno pulmón.

También compusieron y produjeron para otros artistas, incluyendo el famoso 'La, la, la', con el que Massiel ganó, contra todo pronóstico, Eurovisión 1968.

A nivel personal, de la Calva estaba casado con la diseñadora de joyas Mirna Carvajal, y tenían dos hijos: Vicky y Daniel de la Calva.