Seis meses de cárcel por devolver ropa usada haciéndola pasar por nueva en Inditex: "Que se me distorsione la voz y no se diga mi nombre"

La mujer, acusada de estafa continuada, se defiende diciendo que devolvía prendas que había usado una sola vez. "Lo hace mucha gente", afirma.

En Zaragoza, en 2022, Inditex denuncia a una de sus clientes por estafa continuada. Una mujer de 34 años que se movía por las tiendas del centro devolviendo ropa que ya estaba usado, era vieja. La denuncia acaba en una condena pionera: seis meses de cárcel y l devolución de lo estafado, un total de 452 euros.

Equipo de Investigación analizaba entonces el mercado de las devoluciones en tiendas. "Su modus operandi era comprar online o en tienda y luego devolvía cambiando las etiquetas, incluso ropa interior. Cogía ropa vieja y la hacía pasar por ropa nueva", explicaba entonces Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón. "Nunca había visto hacer algo igual", reconocía.

"Lo más curioso es que ella sabía perfectamente que una serie de códigos de las prendas dicen el color de la prenda. Cuando la dependienta usaba la pistola para leer esa prensa no saltaba ninguna alarma porque era un pantalón azul, lo que decía la etiqueta, solo que no el mismo", detalla, a la vez que especifica que siempre iba donde la dependienta más atareada y que siempre se le devolvía el dinero a la tarjeta.

Una antigua trabajadora también habla del caso. "A nosotros en caja nos aparece la prenda, una imagen pequeña, y tiene que coincidir el color de la prenda y la talla", afirma. También cuenta que la mujer condenada descosía las etiquetas internas para intercambiarlas.

El programa localiza a esta mujer en una tienda de ropa de segunda mano online. Los reporteros contactan con ella y les cita en un parque del centro de Zaragoza, aunque les pide que se le "distorsione la voz" y que no se diga su nombre. "Lo único que sucedió fue, en puntuales veces, que había estrenado una prenda y la había vuelto a devolverla", asegura, tres lo que defiende que es algo que "hace mucha gente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

