El impostor Jorge Lozano estafó medio millón de euros a un amigo de la infancia: "Era como un hermano"

Jorge Lozano llegó a vaciar las cuentas de un amigo de la infancia al que consideraba casi un hermano. La víctima le confió parte de 800.000 euros tras vender dos propiedades para invertirlos.

Equipo de Investigación indagaba en 2021 en la vida del impostor Jorge Lozano y descubrieron que no tuvo ningún pudor en vaciar las cuentas de un amigo íntimo suyo de la infancia. Su víctima era propietario de un taller situado frente al bar de sus padres.

"Para mí era como un hermano", lamentaba Luis Miguel Herraz ante las cámaras del programa de laSexta. "Quizá más. Mis hijos han llevado las arras de su boda", concretaba.

Durante años fueron uña y carne. Compartieron viajes y confidencias hasta que el impostor le traicionó. "Mi mujer y yo decidimos vender unas casas que teníamos, una en Madrid y otra en El Escorial y lo llamé para que me ayudara. Él, supuestamente, había estado trabajando en una inmobiliaria. ¿Qué mejor que un amigo para que lleve a cabo esas gestiones?", pensó entonces.

Por esas ventas se llevó unos 800.000 euros. La mitad de ese dinero se lo confió a Lozano para que lo invirtiera. "Se enfadó conmigo, porque lo quería todo, pero yo le dije que en el piso de El Escorial estaba mi suegro por medio y lo pude parar un poco", recordaba.

Después de aquella operación, su relación era "muy intensa". "Todos los fines de semana íbamos a restaurantes importantes. Salíamos a 90 o 100 euros por persona. Él iba de traje y ella con vestidos, zapatos y bolsos impresionantes de Loewe. En León se compró dos bolsos de 1.700 o 1.800 euros", relataba.

Descubrió que le había estafado cuando intentó cobrar un talón que él le había dado. "Me llamó el director del banco diciendo que ese talón era falso. Y así empezó la cosa", decía.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el estafador de las mil caras en atresplayer.

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